DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler

Cakarta'da Holi Festivali Coşkuyla Kutlandı

Cakarta'da Holi Festivali Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın başkenti Cakarta, Holi Festivali'ni kutlayan kalabalıklarla doldu. İnsanlar birbirlerine ve etrafa boya saçarak baharın, aşkın ve yeni yaşamın başlangıcını simgeleyen bu Hindu festivalini coşkuyla yaşadı.

CAKARTA, 17 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da renklerin festivali olarak bilinen Holi Festivali'ni kutlayan insanlar birbirlerine ve etrafa ıslak ve kuru boya saçtı.

Bir Hindu festivali olan Holi, bahar mevsiminin başlangıcını, aşkı ve yeni yaşamı simgeliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Hande Erçel göze girdi! Kaynanadan müstakbel geline büyük sürpriz
img

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
img

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.