Cakarta'da Holi Festivali Coşkuyla Kutlandı

CAKARTA, 17 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da renklerin festivali olarak bilinen Holi Festivali'ni kutlayan insanlar birbirlerine ve etrafa ıslak ve kuru boya saçtı.

Bir Hindu festivali olan Holi, bahar mevsiminin başlangıcını, aşkı ve yeni yaşamı simgeliyor.