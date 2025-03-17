Cakarta'da Holi Festivali Coşkuyla Kutlandı
Endonezya'nın başkenti Cakarta, Holi Festivali'ni kutlayan kalabalıklarla doldu. İnsanlar birbirlerine ve etrafa boya saçarak baharın, aşkın ve yeni yaşamın başlangıcını simgeleyen bu Hindu festivalini coşkuyla yaşadı.
CAKARTA, 17 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da renklerin festivali olarak bilinen Holi Festivali'ni kutlayan insanlar birbirlerine ve etrafa ıslak ve kuru boya saçtı.
Bir Hindu festivali olan Holi, bahar mevsiminin başlangıcını, aşkı ve yeni yaşamı simgeliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel