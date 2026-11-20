Cakarta'da düzenlenen duvar resmi festivali onlarca sanatçıyı buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cakarta'daki Taman İsmail Marzuki Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026 Cakarta Kültürel Duvar Resmi Festivali onlarca sanatçıyı bir araya getirdi. Sanatçılar, kültür merkezinin duvarlarını başkentin geleceğine ilişkin fikirlerini yansıtan eserlerle donattı.
CAKARTA, 20 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen festivalde duvar resmi yapan sanatçılar, 18 Kasım 2026.
Cakata'daki Taman İsmail Marzuki Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026 Cakarta Kültürel Duvar Resmi Festivali, onlarca sanatçıyı bir araya getirdi.
Duvar resmi sanatçıları, kültür merkezinin duvarlarını başkentin geleceğine ilişkin fikirlerini yansıtan eserlerle donattı. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)
Kaynak: Xinhua