Cakarta'da Dünya Çevre Günü (2) - Haberler

Cakarta'da Dünya Çevre Günü (2)
AA - Firdaus Wajidi - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bisiklete binen vatandaşlar Cakarta Valisi Anies Baswedan'ın konuşması Vali Baswedan'ın bisiklete binmesi Katılımcıların bisiklete binmesi CAKARTA - Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Jakarta Valisi Anies Baswedan, Cakarta'da bisiklet topluluğunun binlerce üyesiyle bisiklete bindi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bisiklete binen vatandaşlar
Cakarta Valisi Anies Baswedan'ın konuşması
Vali Baswedan'ın bisiklete binmesi
Katılımcıların bisiklete binmesi CAKARTA - Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Jakarta Valisi Anies Baswedan, Cakarta'da bisiklet topluluğunun binlerce üyesiyle bisiklete bindi.
Binlerce katılımcının katıldığı bisiklet etkinliği Cakarta'daki çeşitli topluluklar tarafından "Endonezya için Bir Milyon Bisiklet Etkinliği" temasıyla takip edildi.
Bu eylem, bisiklet kullanmanın kirliliği azaltabileceğini ümit eden çevre için bir toplum ilgisi biçimidir.
AA / Firdaus Wajidi - Güncel