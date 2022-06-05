Cakarta'da Dünya Çevre Günü (2) - Haberler

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Cakarta'da Dünya Çevre Günü (2)

AA - Firdaus Wajidi - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bisiklete binen vatandaşlar Cakarta Valisi Anies Baswedan'ın konuşması Vali Baswedan'ın bisiklete binmesi Katılımcıların bisiklete binmesi CAKARTA - Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Jakarta Valisi Anies Baswedan, Cakarta'da bisiklet topluluğunun binlerce üyesiyle bisiklete bindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bisiklete binen vatandaşlar

Cakarta Valisi Anies Baswedan'ın konuşması

Vali Baswedan'ın bisiklete binmesi

Katılımcıların bisiklete binmesi CAKARTA - Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Jakarta Valisi Anies Baswedan, Cakarta'da bisiklet topluluğunun binlerce üyesiyle bisiklete bindi.

Binlerce katılımcının katıldığı bisiklet etkinliği Cakarta'daki çeşitli topluluklar tarafından "Endonezya için Bir Milyon Bisiklet Etkinliği" temasıyla takip edildi.

Bu eylem, bisiklet kullanmanın kirliliği azaltabileceğini ümit eden çevre için bir toplum ilgisi biçimidir.

AA / Firdaus Wajidi - Güncel

Dünya Çevre Günü Jakarta Güncel Haberler

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