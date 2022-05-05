Cakarta'da açılan yeni turizm parkı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cakarta'da açılan yeni turizm parkı

AA - Dasril Roszandi - Güncel
 - Güncelleme:

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni açılan "Tebet Eco Park"ını görmek isteyen vatandaşlar, bayram tatilini fırsat bilip parka akın etti.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni açılan "Tebet Eco Park"ını görmek isteyen vatandaşlar, bayram tatilini fırsat bilip parka akın etti. Yedi hektarlık bir alan üzerine kurulu kuzey ve güney olmak üzere iki bölüme ayrılan "Tebet Eco Park"ın bakımını Cakarta eyalet hükümeti yürütüyor.

AA / Dasril Roszandi - Güncel

Endonezya, Jakarta, Bayram, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title