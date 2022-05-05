Cakarta'da açılan yeni turizm parkı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni açılan "Tebet Eco Park"ını görmek isteyen vatandaşlar, bayram tatilini fırsat bilip parka akın etti. Yedi hektarlık bir alan üzerine kurulu kuzey ve güney olmak üzere iki bölüme ayrılan "Tebet Eco Park"ın bakımını Cakarta eyalet hükümeti yürütüyor.