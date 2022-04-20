Cakarta'da ABD Büyükelçiliği önünde "Mescid-i Aksa'yı Savun" eylemi düzenlendi - Haberler

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Cakarta'da ABD Büyükelçiliği önünde "Mescid-i Aksa'yı Savun" eylemi düzenlendi

AA - Firdaus Wajidi - Güncel
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Endonezya insani yardım kuruluşu Aksa Çalışma Grubu (AWG), Çarşamba günü Cakarta'daki ABD Büyükelçiliği önünde "Mescid-i Aksa'yı Savun" eylemi düzenledi.

Endonezya insani yardım kuruluşu Aksa Çalışma Grubu (AWG), Çarşamba günü Cakarta'daki ABD Büyükelçiliği önünde "Mescid-i Aksa'yı Savun" eylemi düzenledi.

AWG yaptığı açıklamada, bu gösterinin Kudüs ve Filistin'deki Müslümanlara manevi destek sağlamak ve İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kutsallığını zedeleyen suçlarını kınamak için yapıldığını söyledi.

AWG Başkanı M. Anshorullah AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu İsrail'in Filistin ve Mescid-i Aksa'da uyguladığı zulmü ve barbarlığını durdurmak için eyleme geçmeye davet etti.

AA / Firdaus Wajidi - Güncel

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