Haberler

Sanatçı Cahit Berkay'ın aracıyla restoranın cam duvarını kırarak içeri girdiği kazada garson yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta sanatçı Cahit Berkay'ın otomobili, restoranın cam duvarını kırarak içeri girdi. Kazada bir garson yaralanırken, Berkay kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay, restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esenyurt'ta sanatçı Cahit Berkay'ın otomobilinin kontrolünü kaybederek restoranın cam duvarını kırıp içeriye girdiği kazada, garson yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu'ndaki bir restorana siparişini almak için giden Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay, 34 MZC 529 plakalı otomobilini otoparka park edeceği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti.

Restoranın cam duvarını kırarak içeriye giren otomobil garsona çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan garson, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, Berkay da kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin hızlıca restoranın cam duvarına çarparak içeriye girmesi, buradaki çarptığı bir kişinin savrulması, restorandakilerin panikle kaçışmaları yer aldı.

Kazayı AA muhabirine anlatan restoranın müdürü Metin Bozacı, Cahit Berkay'ın daha öncesinde telefon açarak baklava sipariş ettiğini söyledi.

Berkay'ın siparişini almak için restorana aracıyla geldiğini aktaran Bozacı, "Bir ses duydum ve bir baktım Cahit Bey'in arabası içeride. Ne olduğunu anlamadım, tabii ben yere düştüm, garson arkadaşa vurdu. Arabanın kapısını açtım, baktım Cahit Bey. Cahit Bey'in şekeri düşmüş olabilir, çünkü kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Ben de şoktaydım. Verilmiş sadakamız varmış gerçekten Allah korudu. Garsonun da bir şeyden haberi yok, kendi işini yapıyor, salonda dolaşıyordu. Araba vurunca garson uçtu, ben yerlerde süründüm." ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Cahit Berkay ve garsonun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bozacı, "İkisinde de bir sıkıntı olmadı, Allah korudu gerçekten bizi." dedi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek

Yeni yıla girerken kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek