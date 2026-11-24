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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Hatice İhsan, kent merkezine 110 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallede, birleştirilmiş sınıfta eğitim gören 20 öğrencisinin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çaba gösteriyor.

Küçük yaşlarda kendi öğretmeninden etkilenerek öğretmen olmaya karar veren İhsan, 7 yıl önce atandığı Engizek İlkokulu'nda mesleğini aynı heyecanla sürdürüyor.

Öğretmenliğin yanı sıra okul müdürlüğü görevini de yürüten İhsan, okulun fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasından temizliğine kadar birçok işle ilgileniyor. Öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen İhsan, kısıtlı imkanları aşmak için ücretli öğretmen ve velilerle işbirliği yapıyor.

Kendisi de ilkokul eğitimini birleştirilmiş sınıfta eğitim veren bir köy okulunda alan sınıf öğretmeni Hatice İhsan, AA muhabirine, öğretmeninden etkilenerek kurduğu hayali bugün öğrencileri için gerçekleştirmeye çalıştığını söyledi.

Göreve başladığında okulda tek başına çalıştığını belirten İhsan, zamanla eğitim ortamını iyileştirmek için çeşitli düzenlemeler yaptığını ifade etti.

İhsan, öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için okulun farklı işlerini de üstlendiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Öğretmenlik mesleğimi icra ederken yeri geldi öğrenciler üşümesin diye sobayı yaktığım, kömürleri poşetlediğim, temizlik yaptığım, cam sildiğim zamanlar da oldu. Çünkü köy okulunda öğretmenlik yaparken bazen okulun öğretmeni, bazen hizmetlisi, bazen de köy halkına yardımcı olmaya çalışan bir insan oluyorsunuz."

Kırsal bölgelerdeki öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere erişiminin daha sınırlı olabildiğine dikkati çeken İhsan, çocukları şehir merkezine götürerek sinema ve müze gibi deneyimlerle buluşturmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

İhsan, öğrencilerin imkanlar arasındaki farklılıklardan daha az etkilenmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, "Öğrencilerin kalbine dokunabilmek, hayatlarındaki eksiklikleri giderebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor, meslektaşımla birlikte imkanlar arasındaki farkı en aza indirmek için çabalıyoruz. Köyün samimiyetini, öğretmenliğin güzelliklerini ve öğrencilerimin yüzündeki heyecana ortak olmayı burada daha fazla hissediyorum. Bu nedenle başka bir yere tayin olmayı da hiç düşünmedim." ifadelerini kullandı.

Göreve başladığı dönemde salgın nedeniyle servislerin yalnızca sabah ve akşam saatlerinde çalıştığını anlatan İhsan, okula ulaşım için zaman zaman motosiklet, kamyonet ve traktör kullandığını, zorlu koşullara rağmen mesleğini sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA