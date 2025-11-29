Haberler

Çağdaş Gençlik, Anıtkabir'de Ata'ya Saygı Duruşunda Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen 17. Geleneksel Anıtkabir Buluşması'nda 3 bin 500 genç, Cumhuriyet'in 102'nci yılında Ata'ya saygı duruşunda bulundu ve Cumhuriyet'i koruma sözü verdi.

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Çağdaş Gençlik Geleneksel Anıtkabir Buluşması'nın 17'ncisi, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi, ÇYDD Ankara şubeleri ve gençlik birimlerinin yürütücülüğünde, ÇYDD Genel Merkezi'nin katkılarıyla düzenlendi. Çağdaş Gençlik, Cumhuriyet'in 102'nci yılında Ata'ya bir kez daha Cumhuriyet'i koruma sözü verdi.

Çağdaş Gençlik'in 17. Geleneksel Anıtkabir Buluşması'na, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, şube yönetim kurulu üyeleri ve 88 ÇYDD şubesinden 3 bin 500'e yakın ÇYDD öğrencisi katıldı. Sabah saatlerinde Tandoğan Meydanı'nda buluşan Çağdaş Gençlik, Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüyüşe başladı. Sonrasında "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği" yazılı çelenk, resmi törenle Mozole'ye bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcısı Gökçe Gazaloğlu, Anıtkabir defterini imzaladı. Gazaloğlu, "Gençliğin Mesajı" olarak imzaladığı yazısında, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında manevi huzurunuzda 17. kez toplanmanın onurunu yaşıyoruz. Bizler, 'Bütün ümidim gençliktedir' dediğiniz, fikri hür, vicdanı hür gençler olarak; ülkenin dört bir yanından, yaktığınız meşalenin ışığıyla buradayız. Amacımız yalnızca sizi anmak değil, Cumhuriyet'e ve devrimlerinize nasıl sahip çıktığımızı bir kez daha göstermektir.

Çağdaş uygarlık yolunda engeller olduğunu biliyoruz; ancak akıl ve bilimden uzaklaşmaya, laik ve bilimsel eğitimin engellenmesine ve kadınların dışlanmasına karşı Atatürk ilke ve devrimlerini savunmaya kararlıyız. Yolumuzda Prof. Dr. Türkan Saylan'ın emaneti bize rehberlik ediyor. 'Eğer bir yerde bilime ve demokrasiye aykırı bir iş yapılıyorsa, orada mutlaka cehalet vardır' sözü ise mücadele azmimizi bileyen bir kılavuzdur.

Bugün, binlerce Kardelen'in geleceğin doktorlarının, mühendislerinin, öğretmenlerinin ve sanatçılarının bilimin ışığında bu ülkeye hizmet ettiğini gururla görüyoruz. Onlar, sizin 'en hakiki mürşit' olarak gösterdiğiniz bilimin yolundan bir an bile ayrılmıyorlar.

Aziz Atam, huzurunuzda bir kez daha, gür bir sesle ve sarsılmaz bir iradeyle ant içiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliğini sarsmak isteyenlere karşı dimdik duracağız. Akıl ve bilimi rehber edinmekten, çağdaş ve bilimsel eğitimi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Kadınların ve erkeklerin omuz omuza durduğu, eşit ve özgür bireyler olarak var olduğu bir Türkiye idealinden asla geri adım atmayacağız. Medeni Kanun ile bizlere verdiğiniz hakların bir adım bile geriye gitmesine izin vermeyeceğiz. Sanatın özgürce icra edildiği, düşüncenin kelepçelenmediği, gençlerin hayal kurmaktan korkmadığı bir ülke için mücadelemizi sürdüreceğiz. Karamsarlığa yer yok. Umutsuzluğa geçit yok. 17 yıldır olduğu gibi bugün de buradayız. Yarın da burada olacağız.

Gözlerimizde sizin aydınlığınız, yüreğimizde devrimlerinizin sönmez ateşi ve omuzlarımızda bu cennet vatanın sorumluluğu var. Bize emanet ettiğiniz bu kutsal miras, Çağdaş Türk Gençliği'nin emin ve kararlı ellerindedir. Rahat uyu. Biz nöbetteyiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye özel geliyor, imkanlar saymakla bitmiyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye inşa edilecek
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı

Erdoğan, gece yarısı kritik ismi görevden aldı
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İsrail'den o ülkeye hava saldırısı
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.