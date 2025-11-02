Haberler

Cadılar Bayramı Etkinliğinde Fenalaşan Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Alp S, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili alkol ve enerji içeceği tüketen gençlerin ayrıntıları araştırılıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde "Cadılar Bayramı" etkinliğinde fenalaşan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında dün akşam saatlerinde düzenlenen etkinliğe katılan Alp S, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Alp S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışmada, Alp S. ve arkadaşlarının etkinliğe katılmadan önce Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki bir marketten alkol ve enerji içeceği aldıkları belirlendi. İçecekleri tüketen gençlerden Alp S'nin gittikleri eğlence mekanında fenalaştığı tespit edildi.

Olayla ilgili market sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.