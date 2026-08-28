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Mardin'de Kadına Silahlı Saldırı: Ağır Yaralandı

Mardin'de Kadına Silahlı Saldırı: Ağır Yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde caddede yürüyen C.K. (30) isimli kadın, kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla başına ateş açması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde caddede silahlı saldırıya uğrayan C.K. (30) isimli kadın, ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. C.K. isimli kadın, Ravza Caddesi'nde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan kadın, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis. olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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