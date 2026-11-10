Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cadde üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cadde üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde biri ters yönden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü de yaralandı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde biri ters yönden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Turgut Külünk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 06 YA 8131 plakalı otomobil ile ters yönden geldiği belirtilen 81 KB 772 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, isimleri öğrenilemeyen her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda

Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda
Gıda denetimlerinde mide bulandıran görüntü! Büyük miktarda bal ve et imha edildi

Mide bulandıran görüntü! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor36

Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Herkesin içinde silahlarına sarıldılar, vurup kaçtılar
Niğde'de 9'uncu kattan düşen 2 çocuk annesinin ölümünde yeni gelişme! Eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı

9'uncu kattan düşmüştü! Olay anında evde olan eşi tutuklandı
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Göğsümüz kabartan görüntüler! Helal olsun sana
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi

Türkiye'nin yanı başında katliam gibi kaza! 70 araç birbirine girdi
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz25

Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı etiketleyip bu manzaraya isyan etti