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Çad Kral Faysal Üniversitesi'nde Doç. Dr. Lale'nin verdiği yapay zeka eğitimi başladı

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Çad Kral Faysal Üniversitesi'nde Türk akademisyen Doç. Dr. Mustafa Lale tarafından verilen üç gün sürecek yapay zeka eğitimi başladı. Eğitimde öğrencilere yapay zeka, dijital dönüşüm ve teknoloji alanlarında eğitim verilecek.

Çad Kral Faysal Üniversitesinde, Türk akademisyen Doç. Dr. Mustafa Lale tarafından verilen yapay zeka eğitimi başladı.

Üç gün sürecek eğitim programının açılışına Çad Kral Faysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Buhari Hasan, Çad'daki Türk Maarif Okulları Erkek Kampüsü Müdürü Bilal Toparlak, Türk Maarif Okulu öğretmenleri ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) eski Çad temsilcisi Erhan Vargün katıldı.

Açılışta konuşan rektör Hasan, Türkiye'nin Çad'a yönelik katkıları ve üniversiteye verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Hasan, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere Çad'a gelen Lale'nin katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lale de Türkiye'nin yapay zeka alanındaki tecrübesini Çadlı gençlerle paylaşmayı amaçladığını belirterek, bilgi ve birikimini ülkenin gelişimine katkı sağlamak için aktarmak istediğini ifade etti.

Açılış programında Çad Kral Faysal Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi öğrencileri, robotik projelerini ve geliştirdikleri çeşitli çalışmaları katılımcılara tanıttı.

Daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) Sanayi Daire Başkanlığı görevini yürüten Lale, girişimcilik ve inovasyon alanlarında da çalışmalar yaptı.

Üç gün sürecek eğitim kapsamında öğrencilere yapay zeka, dijital dönüşüm ve teknoloji alanlarında eğitim verilecek.

Kaynak: AA
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