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Çad, Fransız Askerlerinin Ülkeden Çekildiğini Açıkladı

Çad, Fransız Askerlerinin Ülkeden Çekildiğini Açıkladı
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Çad, Fransız askerlerinin ülkeden tamamen çekildiğini ve üç askeri üssün Çad ulusal ordusuna devredildiğini açıkladı. Fransız birliklerinin çekilmesi, güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona ermesiyle başladı.

ENCEMİNE, 31 Ocak (Xinhua) -- Çad, Fransız askerlerinin ülkeden tamamen çekildiğini açıkladı.

Çad Ordusu Sözcüsü Chanane Issakha Acheikh perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada "Fransız kuvvetlerinin Çad'daki üç üssü de Çad ulusal ordusuna devredildi. En sonuncusu da bugün teslim edildi" dedi.

Sözcü, "Encemine'deki Çavuş Adji Kossei Üssü'nün devredilmesiyle Fransız kuvvetlerinin Çad'daki varlığı kesin olarak sona erdi" dedi.

Çad'ın Kasım 2024'te Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona erdiğini açıklamasının ardından 10 Aralık'ta bazı Fransız birlikleri Çad'ı terk etmeye başlamıştı.

Çad Cumhurbaşkanı Mahamat Idriss Deby Itno, 31 Aralık 2024'te Fransız birliklerinin 31 Ocak'a kadar ülkeden kesin olarak çekileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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