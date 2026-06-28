Çad'da alabora olan teknedeki 11 kişi öldü
Çad'ın Chari-Baguirmi vilayetinde Chari Nehri'nde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan yolcu teknesinde çoğunluğu kadın ve çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çad'ın Chari-Baguirmi vilayetinde, Chari Nehri'nde yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Chari Nehri'nde seyreden yolcu teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Kazada, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 11 kişi yaşamını yitirdi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çad'da özellikle yağışlı mevsimde, aşırı yükleme, olumsuz hava koşulları ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle nehir ulaşımında ölümlü tekne kazaları sık yaşanıyor.
Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez