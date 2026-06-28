Haberler

Çad'da alabora olan teknedeki 11 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çad'ın Chari-Baguirmi vilayetinde Chari Nehri'nde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan yolcu teknesinde çoğunluğu kadın ve çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çad'ın Chari-Baguirmi vilayetinde, Chari Nehri'nde yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Chari Nehri'nde seyreden yolcu teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Kazada, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 11 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çad'da özellikle yağışlı mevsimde, aşırı yükleme, olumsuz hava koşulları ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle nehir ulaşımında ölümlü tekne kazaları sık yaşanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler

Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a fitili ateşleyecek çok sert sözler
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı

23 yaşındaki gencin kazadan 5 gün önce yaptığı paylaşım yürek burktu
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz

Kadir İnanır'a bu sözlerle veda etti: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı