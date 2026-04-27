Çad'da Su Kaynağı Anlaşmazlığı Çatışmaya Dönüştü: 42 Ölü

YAOUNDE, 27 Nisan (Xinhua) -- Çad'ın doğusundaki Vadi Fira eyaletine bağlı Igote köyünde çıkan şiddet olaylarında en az 42 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Çad'ın resmi Çad Basın ve Yayıncılık Ajansı'nın pazar günkü haberine göre, cumartesi günü bir su kaynağı nedeniyle iki kişi arasında yaşanan tartışma, iki topluluk arasında çatışmaya dönüştü.

Çad Başbakan Yardımcısı Limane Mahamat başkanlığındaki bir heyetin durumu değerlendirmek üzere köye gittiği belirtildi.

Mahamat, "Üzüntüyle belirtmek isterim ki, 42 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirten Mahamat, durumun "kontrol altına alındığını" kaydetti.

Çad'da topluluklar arasında genellikle arazi anlaşmazlıkları nedeniyle sık sık çatışma yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua
