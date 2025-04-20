Çad'da Hapishane Firar Girişiminde 4 Kişi Hayatını Kaybetti

YAOUNDE, 20 Nisan (Xinhua) -- Çad'da mahkumların hapishaneden firar girişimleri sırasında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların ve basının cumartesi günü bildirdiğine göre olay, cuma günü yerel saatle 21.00'de ülkenin orta kesimindeki Mongo Hapishanesi'nde meydana geldi.

Düzenlenen protesto sırasında hapishaneye gizlice silah sokulduğunu kaydeden cezaevi kaynakları, mahkumların bu fırsatı değerlendirerek hapishaneden firar etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yerel medyanın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre 4 mahkum hayatını kaybederken çok sayıda gardiyan da yaralandı.

Haberlere göre 130'dan fazla mahkumun firar etmeyi başardığı öğrenildi.