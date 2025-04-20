Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

34 ili vuran tarihin en büyük felaketi! Çiftçiye rekor tazminat
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı

Bir ilimizde Paskalya Bayramı coşkusu! Belediye başkanı da katıldı
Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP'nin Gazze eylemine izin çıkmadı, Vali Gül'den net mesaj geldi

Çad'da Hapishane Firar Girişiminde 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çad'ın Mongo Hapishanesi'nde mahkumların firar girişimi sırasında en az 4 kişi yaşamını yitirirken, 130'dan fazla mahkumun hapishaneden kaçtığı bildirildi. Olay sırasında gardiyanlar da yaralandı.

YAOUNDE, 20 Nisan (Xinhua) -- Çad'da mahkumların hapishaneden firar girişimleri sırasında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların ve basının cumartesi günü bildirdiğine göre olay, cuma günü yerel saatle 21.00'de ülkenin orta kesimindeki Mongo Hapishanesi'nde meydana geldi.

Düzenlenen protesto sırasında hapishaneye gizlice silah sokulduğunu kaydeden cezaevi kaynakları, mahkumların bu fırsatı değerlendirerek hapishaneden firar etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yerel medyanın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre 4 mahkum hayatını kaybederken çok sayıda gardiyan da yaralandı.

Haberlere göre 130'dan fazla mahkumun firar etmeyi başardığı öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.