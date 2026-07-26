Çad ve Libya'dan güvenlik işbirliği

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile güvenlik ve askeri işbirliğini ele aldı.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Hafter'in Çad'ın başkenti Encemine'de Cumhurbaşkanı Debi ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik ve askeri işbirliğinin ele alındığı görüşmede Hafter'in "bölgedeki istikrarı pekiştirmeye katkıda bulunmak için askeri ve güvenlik işbirliğini güçlendirme" konusundaki kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu ile Çad arasında şubatta sınır güvenliğinin sağlanması için bir mekanizma kurulmuştu.

Libya'da biri ülkenin batı kesimini yöneten, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Ülkedeki siyasi bölünmüşlük doğu ve batı olmak üzere askeri kurumlarda da bölünmüş bir yapıyı beraberinde getiriyor.

Kaynak: AA