Çad, ABD Vatandaşlarına Vize İşlemlerini Askıya Aldı

Çad, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu göç kısıtlamalarına yanıt olarak, ABD vatandaşlarına vize işlemlerini askıya aldı.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD vatandaşlarına vize işlemlerini askıya almak üzere hükümete talimat verdiğini duyurdu.

Atılan adımın mütekabiliyet ilkesine uygun olduğunu belirten İtno, " Çad'ın (ABD'ye) ne sunacak uçağı ne de verecek milyarlarca doları var ama Çad'ın onuru ve gururu var." ifadelerini kullandı.

ABD, Çad'daki diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla vize verilmesini 28 Mart'tan itibaren 90 gün süreyle kısıtlamıştı.