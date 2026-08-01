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"C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesindeki 5 kişiye ilişkin bilgi güncellendi

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı doğrultusunda "C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesindeki 5 kişiye ilişkin bilgi güncellendi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı doğrultusunda "C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesindeki 5 kişiye ilişkin bilgi güncellendi.

BMGK'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesinde yer alan 5 kişiye ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.

Kaynak: AA
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