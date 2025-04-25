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ByLock Kullanıcısına 6 Yıl 3 Ay Hapis

ByLock Kullanıcısına 6 Yıl 3 Ay Hapis
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Adana'da, FETÖ'ye yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık M.B., ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.B. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dershanede öğretmenlik yaptığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu, örgütle iltisakı gerekçesiyle kapatılan sendikada üyeliğinin olduğunu aktararak, M.B'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.B. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren sanık, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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