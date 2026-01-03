Haberler

Byd, 2025'te Elektrikli Araç Satışlarında Tesla'yı Geride Bıraktı

Çinli otomobil üreticisi BYD, 2025 yılında yaklaşık 2,26 milyon elektrikli araç satarak küresel elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geçmeyi planlıyor. Şirket, yurt içi ve yurt dışı satışlarını artırmaya devam ediyor.

SHENZHEN, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç üreticisi BYD, 2025 yılında yaklaşık 2,26 milyon elektrikli araç satarak küresel elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bıraktı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın verilerine göre şirket, geçen yıl yaklaşık 1,63 milyon elektrikli araç teslim etti. BYD ise aynı dönemde, yaklaşık 4,6 milyon yeni enerjili araç satışı gerçekleştirdi.

BYD, Çin'deki pazar payını genişletirken yurt dışı satışlarını da artırdığını açıkladı. Şirket ayrıca, Avrupa'daki faaliyetlerinin güçlü seyrettiğini, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya pazarlarında ise büyüme fırsatlarını değerlendirdiğini kaydetti. Çinli üretici, yerel üretim yatırımlarına hız verdiğini ve Brezilya'daki fabrikasının geçtiğimiz yıl faaliyete başladığını bildirdi.

