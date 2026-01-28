Haberler

Nevşehir'de buzağı çalan 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir buzağı çalan 5 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin, suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde buzağı çalan 5 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesi Kalaba beldesinde M.C.Ç.'nin çalınan buzağının bulunması için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda buzağıyı, Y.S., H.T., İ.A., C.A. ve D.Y.'nin çalıp, H.N.'ye sattıkları tespit edildi. Jandarma tarafından adresleri belirlenen 5 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin, birçok suçtan kayıtları bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişi, işlemleri sonrası tutuklandı. Çalınan buzağı sahibine teslim edilirken, hayvanı satın alan H.N. hakkında 'Suç eşyasını satın almak ve kabul etmek' suçundan işlem yapıldı.

