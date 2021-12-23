Büyükşehir ve Salihli Belediyesi Arasında Tahsis Protokolü

Protokol ile Sarıpınar Mahallesi ve Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2021 tarih ve 635 sayılı kararı ile 5 (Beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Salihli Belediyesi'ne tahsis edildi.

Salihli'de, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan Sarıpınar Mahallesi ve Yılmaz Mahallesi Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, imzalanan protokol ile Salihli Belediyesi'ne tahsis edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın imzaları attığı protokol Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı sonrasında gerçekleştirildi. Protokol kapsamında Sarıpınar Mahallesi ve Yılmaz Mahallesi Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.11.2021 tarih ve 635 sayılı kararı ile 5 (Beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Salihli Belediyesi'ne tahsis edildi. Protokol töreninin ardından konuşan Başkan Ergün, protokolün her iki belediyeye de hayırlı olmasını temenni etti. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da desteklerinden ötürü Başkan Ergün'e teşekkür etti.

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