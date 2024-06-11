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Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Osman Kavuncu Bulvarı DSİ Katlı Kavşak Projesini Kabul Etti

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Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yapılması planlanan DSİ Katlı Kavşak projesini İller Bankası ile iş birliği yapma talebini görüşerek oy birliği ile kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı toplantısında Osman Kavuncu Bulvarı DSİ Katlı Kavşak yapım işinin İller Bankası ile iş birliği talebi meclis üyelerince görüşülerek karara bağlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda 87 gündem maddesi görüşülürken gündem maddeleri arasında yer alan, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan ve trafik yoğunluğu yaşanan DSİ-Yeni Sanayi kavşağında yapılması planlanan katlı kavşak projesi ile ilgili madde de meclis üyelerince görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Projenin trafik yoğunluğunu azaltacağını ifade eden Büyükkılıç, "Orada tramvayımız da var biliyorsunuz. Biraz dikkatli ve zahmetli bir yatırım ama orada bir trafik yoğunluğu oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Proje ile ilgili meclisi bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Hamdi Elcuman ise "Klasik battı çıktı olacak. Onun öncesinde bir kavşağımız var otogarın önünde, aynı o model. Böylece Anbar tarafından gelen biri kesintisiz Kartal Kavşağına kadar gelecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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