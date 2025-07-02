Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülay'dan İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Mohebati'ye ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülay'dan İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Mohebati'ye ziyaret
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati'yi ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati'yi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülay, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulundu.

Mohebati ile görüşen Gülay, taziye defterine ise "Bu hain saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve sabır diliyorum." mesajını yazdı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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