Haberler

Kırklareli'nde Balkan kültürünün simgesi Koleda etkinliği yağmura rağmen coşkuyla kutlandı

Kırklareli'nde Balkan kültürünün simgesi Koleda etkinliği yağmura rağmen coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde düzenlenen 8'inci Koleda etkinliği, sağanağa rağmen katılımcıların coşkusuyla kutlandı. Katılımcılar, yüzlerini boyayıp maske takarak geleneksel korkutma temalarını yaşattı ve kapıları çalarak kabak tatlısı ikram etti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, Balkan geleneği olan "Koleda" etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 8'incisi düzenlenen etkinlikte, gelenek gereği "korkutma" teması yaşatıldı.

Etkinliğe katılanlar, Kültür Park'ta kurulan stantlarda yüzlerini boyadı, bazı vatandaşlar maske takıp beyaz çarşaflar giydi.

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle planlanan kortej yürüyüşü gerçekleştirilemedi. Yağışa rağmen bazı katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinlik kapsamında bazı katılımcılar ev ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu. Geleneğe göre, korkutma amacıyla kapısı çalınan hanelerde katılımcılara kabak tatlısı ikram edildi.

Katılımcılardan Burcu Keskin, yağışa rağmen etkinliğin coşkuyla sürdüğünü belirterek, Koleda'nın Balkan kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Keskin, bu gecede her evde kabak tatlısı hazırlandığını ifade etti.

Süleyman Çiftçi ise Koleda geleneğinin yıllardır yaşatıldığını belirtti.

Etkinliğe yüzlerini boyayarak katıldıklarını anlatan Çiftçi, "Birlik ve beraberlik duygusunu yaşatıyoruz. Üç yıldır profesyonel makyaj yapıyorum. Beni gören korkuyor." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Şanlıurfa'daki bir evde mutfak tüpü patladı: 3 ölü, 4 yaralı

Evde mutfak tüpü patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Bomba gibi geliyor! GORA4GORA'nın kadrosu belli oldu

Bomba gibi geliyor! GORA4GORA'nın kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi

Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı

Ne yaptın Mehmet Amca! Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı