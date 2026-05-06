Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri 30 Mayıs'ta yapılacak

Kırklareli'nin Babaeski İlçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen 101. Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ile At Yarışları 30 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, ata sporu güreşe sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Beldenin "pehlivanlar diyarı" olarak anıldığını ve Kırkpınar öncesi en önemli duraklardan biri olduğunu ifade eden Çölgeçen, şunları kaydetti:

"Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı gibi tarihe mal olmuş yiğitlerimizin mirasını geleceğe taşımak için bu yıl 101. kez dualı çayırda buluşacağız. Hem yağlı güreş hem de at yarışlarıyla Trakya'nın kültürel zenginliğini yansıtacağımız organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum."

Güreşlerin, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek pehlivanların katılımıyla Büyükmandıra Er Meydanı'nda sabah saatlerinde başlayacağı bildirildi.