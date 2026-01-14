Haberler

Başkan Büyükkılıç'tan Miraç Kandili mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu özel gecenin huzur ve esenlik getirmesini diledi. Kandilin önemine vurgu yaptı ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Miraç Kandili'nin tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesine vesile olmasını diledi.

Kandilin üç aylar içerisindeki özel ve müstesna günlerden birisi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Mübarek Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği olayın gecesi, her şeye gücü yeten Cenab-ı Allah'ın mucizesidir. Böylesine özel ve müstesna gün, tam da bu duaların yapılması için münasiptir. Dinimiz İslam'ın direği olan namaz, bu mübarek gecede Müslümanlara emrolundu. Günde 5 vakit Allah'ın huzuruna duran Müslüman için büyük bir lütuf olan ve fırsat hükmündeki namaz ve Miraç, umarım Müslümanların da tüm insanlığın da kurtuluşuna vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, nicelerini daha idrak etmeyi temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
