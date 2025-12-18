Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106. yıl dönümüne ilişkin mesaj

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Kayseri'nin Kurtuluş Savaşı sürecinde gösterdiği birlik, fedakarlık ve kararlılıkla Cumhuriyet yolunda önemli bir durak olduğunu belirtti.

Atatürk'ün Kayseri ziyaretinin sıradan bir seyahat olmadığını dile getiren Büyükkılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi, milletimizin bağımsızlık iradesinin Anadolu'nun bağrında vücut bulduğunun açık bir göstergesidir. Kayseri, o gün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'in değerlerine sımsıkı bağlı, milli iradeye sahip çıkan bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayserililerin milli mücadelede hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"19 Aralık 1919'da Kayseri halkının Atatürk ve silah arkadaşlarını büyük bir coşku ve inançla karşılaması, bu şehrin istiklal ve istikbal konusunda ne denli kararlı olduğunun en güçlü göstergesidir. Kayseri, yalnızca bir şehir değil, milli duruşun, vatan sevgisinin ve ortak kader bilincinin adıdır. Kayseri, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sanayi, eğitim ve üretim alanlarında öncü bir rol üstlenmiştir. Bugün Kayseri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sanayisiyle üreten, eğitimiyle gelişen ve teknolojisiyle geleceğe yürüyen bir şehir olmayı sürdürmektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum. Kayseri, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin ve milli mücadelenin sarsılmaz kalesi olmaya devam edecektir."