Haberler

Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106. yıl dönümüne ilişkin mesaj

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Kayseri'nin Kurtuluş Savaşı sürecinde gösterdiği birlik, fedakarlık ve kararlılıkla Cumhuriyet yolunda önemli bir durak olduğunu belirtti.

Atatürk'ün Kayseri ziyaretinin sıradan bir seyahat olmadığını dile getiren Büyükkılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi, milletimizin bağımsızlık iradesinin Anadolu'nun bağrında vücut bulduğunun açık bir göstergesidir. Kayseri, o gün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'in değerlerine sımsıkı bağlı, milli iradeye sahip çıkan bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayserililerin milli mücadelede hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"19 Aralık 1919'da Kayseri halkının Atatürk ve silah arkadaşlarını büyük bir coşku ve inançla karşılaması, bu şehrin istiklal ve istikbal konusunda ne denli kararlı olduğunun en güçlü göstergesidir. Kayseri, yalnızca bir şehir değil, milli duruşun, vatan sevgisinin ve ortak kader bilincinin adıdır. Kayseri, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sanayi, eğitim ve üretim alanlarında öncü bir rol üstlenmiştir. Bugün Kayseri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sanayisiyle üreten, eğitimiyle gelişen ve teknolojisiyle geleceğe yürüyen bir şehir olmayı sürdürmektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum. Kayseri, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin ve milli mücadelenin sarsılmaz kalesi olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
title