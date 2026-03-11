Haberler

Başkan Büyükkılıç iftarda üniversiteli gençlerle buluştu
Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve tavsiyelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ÜNİAK Gençlik Buluşması kapsamında iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Personel ve Öğrenci Yemekhanesi'nde düzenlenen iftar programına, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler ve üniversite öğrencieri katıldı.

Salon girişinde gençler tarafından karşılanan Büyükkılıç, iftar masalarını tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Programda konuşan Büyükkılıç, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, kendilerini geliştirmelerini istedi.

Kaynak: AA / Murat Asil
