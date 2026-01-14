Haberler

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te kayakseverlerle bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te kayakseverlerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi ve merkezi tanıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek kayakseverlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistlerle sohbet edip, merkez hakkındaki görüşlerini aldı.

Büyükkılıç, Erciyes'te faaliyet gösteren işletmeleri de ziyaret ederek, esnafla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi'nin yoğun ilgi gördüğünü, Polonya'dan, Çekya'dan hatta Brezilya'dan gelen konuklar olduğunu belirtti.

Ocak ayının ortasında Erciyes'te kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğunu kaydeden Büyükkılıç, "1,5 metre civarında kar yüksekliğine ulaştık. Dolayısıyla sömestir tatilinde yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirlerimizin gönül huzuruyla bu güzel ortamda kayacağı, eğleneceği, dinleneceği ve profesyonel kayakçılara da en güzel ortamı sunan bir kayak merkezi olarak tüm dostları buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
İETT şoförü otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı

Otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki