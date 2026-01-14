Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te kayakseverlerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek kayakseverlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistlerle sohbet edip, merkez hakkındaki görüşlerini aldı.

Büyükkılıç, Erciyes'te faaliyet gösteren işletmeleri de ziyaret ederek, esnafla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi'nin yoğun ilgi gördüğünü, Polonya'dan, Çekya'dan hatta Brezilya'dan gelen konuklar olduğunu belirtti.

Ocak ayının ortasında Erciyes'te kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğunu kaydeden Büyükkılıç, "1,5 metre civarında kar yüksekliğine ulaştık. Dolayısıyla sömestir tatilinde yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirlerimizin gönül huzuruyla bu güzel ortamda kayacağı, eğleneceği, dinleneceği ve profesyonel kayakçılara da en güzel ortamı sunan bir kayak merkezi olarak tüm dostları buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.