Başkan Büyükkılıç yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yıl sonu ve 2026 yılı yol haritası değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, bir yıllık süreç değerlendirildi ve yeni yıl için istişare yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'yi daha iyi noktaya taşımak için gayret gösterdiklerini belirterek, yeni yılın hayırlı, uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Toplantıda, yıl boyunca yapılan çalışmalara dair detaylı sunumlar da gerçekleştirildi.