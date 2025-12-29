Haberler

Başkan Büyükkılıç yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yıl sonu değerlendirme toplantısında 2026 yılı yol haritasını ve bir yıllık süreçte yapılan çalışmaları ele aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yıl sonu ve 2026 yılı yol haritası değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, bir yıllık süreç değerlendirildi ve yeni yıl için istişare yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'yi daha iyi noktaya taşımak için gayret gösterdiklerini belirterek, yeni yılın hayırlı, uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Toplantıda, yıl boyunca yapılan çalışmalara dair detaylı sunumlar da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Mehmet Uçum kaleme aldı: Demokrasi ve demokratik siyaset tartışmaları

Mehmet Uçum: Erdoğan liderlik tipini kökten değiştirdi