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Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi'ye Güven Mektubunu Sundu

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Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi'ye bugün güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi'ye bugün güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olan ve 22 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Kahire Büyükelçisi olarak atanan Salih Mutlu Şen, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi'ye güven mektubunu sundu.

Kahire Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdel Fattah El-Sisi'ye bugün güven mektubunu sunmuştur" denildi.

Şen, 27 Ağustos 2023 tarihinde güven mektubunun örneğini Mısır Dışişleri Protokol Şefi Büyükelçi Nabil Habashi'ye sunmuştu.

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Amr Soliman Abdelmeguid el-Hamamy ise 27 Eylül 2023 tarihinde güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Salih Mutlu Şen Kahire Mısır Haberler

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