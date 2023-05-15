Büyükelçi Petersen: Seçim barışçıl bir ortamda gerçekleşti

AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Büyükelçi Jan Petersen, Türkiye'de yapılan seçimlere yüksek katılım sağlandığını belirterek "Seçim günü barışçıl bir ortamda gerçekleşti, barışçıl ortam hakimdi" dedi.

AGİT ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) gözlemcilerinden oluşan uluslararası seçim gözlem heyeti, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. AGİT Kısa Dönem Gözlem Heyeti Lideri Michael Georg Link, "Biz gözlemciler bu seçimlere katılımın bu kadar yüksek olmasından etkilenmiş durumdayız. Türk halkı kendilerinin, Türkiye'nin geleceği ile ilgili söz sahibi olmalarının taahhütlerini göstermiştir. Bazı politik alternatifler bulunsa da bunların birlikte yarıştığı ortam eşit şartlarda gerçekleşmiyordu. Temel bazı özgürlüklerin kısıtlanıyor olması, bazı partilerin, siyasetçilerin seçim sürecine dahil olmasının engellemesi de dez avantajlara neden oldu. Seçim çok kutuplaşmış bir ortamda gerçekleşti. Şeffaflık konusunda bazı endişeler gündeme getirildi. Türkiye'deki ortama baktığımızda seçmenlerin ve adayların kayıt altına alınmasında olumlu gelişme olduğunu görüyoruz" dedi.

AGİT Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Büyükelçi Jan Petersen ise 6 haftadır Türkiye'de bulunduklarını anımsatarak, "Ben Türkiye'yi bu demokratik ruhtan dolayı tebrik etmek istiyorum, seçime yüksek katılım sağlandı. YSK'nın teknik açıdan çalışmalarına baktığımızda etkin olduğunu gördük. YSK, teknik olarak etkin olsa da şeffaflıktan yoksun olduğunu gördük. YSK, kararlarını yasal olarak paylaşma hakkı bulunduğu halde paylaşmadı. Adayların ve siyasi partilerin nasıl medyada yer aldıklarını izledik. Tarafsızlık olması gerekirken bunun olmadığını gördük. Dezenformasyon Yasası nedeniyle web sitelerinin engellendiğini, gazetecilerin gözaltına alındığını gördük. Bu da devamında ifade özgürlüğünü daha da zedelemiş durumda. İktidar partisi pek çok yayın kuruluşunda taraflı şekilde daha fazla yer alma imkanı yakaladı. Seçim günü barışçıl bir ortamda gerçekleşti. Barışçıl ortam hakimdi. Sandıkların kapatılması ve mühürlenmesi, seçmenlerin kimlik kontrolünün bazı usullerle uyuşmadığını gördük. Aileler ve grup bireyler birlikte oy verdiler. Birçok sandıkta gözlemcilerimiz görev aldı ve hepsinden farklı türlerde raporlar geldi. Genel izlemimiz şu; oy verme süreci genel olarak iyi organize olmuştu, pozitif olarak değerlendirildi. Oyların sayılması noktasında usule uygunsuz hatalar yapıldı" dedi.