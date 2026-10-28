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Büyükelçi Neziroğlu, Pakistan Savunma Bakanı Asıf ile savunma işbirliğini ele aldı

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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Dr. İrfan Neziroğlu, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf'ı başkent İslamabad'da ağırladı. Görüşmede savunma işbirliğini ileri taşımanın yolları ele alındı; Asıf, Türkiye ile ikili ilişkileri derinleştirme kararlılığını yineledi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Dr. İrfan Neziroğlu, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf'ı başkent İslamabad'da ağırladı.

Pakistan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Neziroğlu'nun makamında gerçekleştirilen görüşmede taraflar, iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma işbirliğini daha da ileriye taşımanın ve uzun soluklu dostane bağları geliştirmenin yolları ele alındı.

Pakistan Savunma Bakanı Asıf, ülkesinin Türkiye ile karşılıklı çıkarların gözetildiği tüm alanlarda ikili ilişkileri derinleştirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Kaynak: AA
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