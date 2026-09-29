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Büyükelçi Güllüoğlu, OCHA'da insani sektör direktörü ve Cenevre ofisi başkanı oldu

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Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, OCHA İnsani Sektör Bölümü Direktörlüğü ve OCHA Cenevre Ofisi Başkanlığı görevlerine atandı. İnsani yardım, afet yönetimi ve halk sağlığı alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip Güllüoğlu, Türk Kızılay Genel Müdürü ve AFAD Başkanı olarak görev yaptı.

Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Sektör Bölümü Direktörü ve OCHA Cenevre Ofisi Başkanı olarak atandı.

OCHA'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Güllüoğlu, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher tarafından örgütün İnsani Sektör Bölümü Direktörlüğü ve OCHA Cenevre Ofisi Başkanlığı görevlerine getirildi.

OCHA açıklamasında, Güllüoğlu'nun "insani yardım faaliyetleri, afet yönetimi ve halk sağlığı alanlarında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olduğu" kaydedildi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 44 yaşındaki Güllüoğlu, aile hekimliği, insani yardım ve Avrupa Birliği (AB) projeleri alanlarında eğitim aldı.

Filistin, Suriye, Somali, Kenya ve Ürdün gibi kriz bölgelerinde sivil toplum kuruluşları bünyesinde gönüllü doktorluk yapan Güllüoğlu, daha önce Türk Kızılay Genel Müdürü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı olarak görev üstlendi.

Güllüoğlu, 2021-2024 yıllarında Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi olarak görev yapmasının ardından, son olarak Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarının etkin ulaştırılması ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Türkiye'nin Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Kaynak: AA
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