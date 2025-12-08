Büyükelçi Akçapar, Uluslararası Göç Teşkilatı Konseyi Bürosu İkinci Başkan Yardımcılığına seçildi
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Uluslararası Göç Teşkilatı Konseyi Bürosu İkinci Başkan Yardımcılığına seçildi. Bu, Türkiye'nin IOM Konseyi Bürosu'ndaki ilk temsilciliği olacak.
IOM Konseyi'nin 116. Oturumu Cenevre'de başladı.
Genel Direktör Amy Pope'un da hazır bulunduğu Konsey'in açılışında, yeni başkan ve başkan yardımcıları seçildi.
Bu kapsamda IOM Konseyi Bürosu Başkanlığına Peru Daimi Temsilcisi Luis Juan Chuquihuara Chil, İkinci Başkan Yardımcılığına Büyükelçi Akçapar seçildi.
Büyükelçi Akçapar'ın bu görevi üstlenmesiyle Türkiye, IOM Konseyi Bürosu'nda ilk defa temsil edilmiş olacak.
