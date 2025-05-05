Büyükelçi Başçeri, TEKNOFEST'e Katılan Maarif Vakfı Öğrencilerini Kabul Etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil ile beraberindeki öğrencileri kabul etti.

Büyükelçilik konutunda gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Başçeri, Özdil ile havacılık, uzay ve teknoloji festivaline (TEKNOFEST) yarışmacı olarak katılan çeşitli ülkelerden Maarif Vakfı öğrencileri ile sohbet etti.

Başçeri, burada yaptığı konuşmada, festivale katılan Türkiye Maarif Vakfı ve öğrencilere teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TEKNOFEST'in ülkede büyük bir coşkuyla yapıldığını belirten Başçeri, festivale katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu, açıklanan verilere göre festivali 4 gün boyunca 225 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Vakıf öğrencilerini TEKNOFEST'e katılımlarından dolayı kutlayan Başçeri, KKTC'de başarılı çalışmalara imza atan Türkiye Maarif Vakfının başarılarının devamını diledi.

Büyükelçi Başçeri, Türkiye Maarif Vakfının KKTC'de bir ilkokulun yanı sıra ortaöğretim düzeyinde faaliyete geçecek yeni okullarla, adadaki eğitime kalite ve başarı taşımasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil de kabulden dolayı Büyükelçi Başçeri'ye teşekkür ederek, TEKNOFEST KKTC'nin vakıf için önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Özdil, öğrencilerinin yalnızca teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olmalarını istediklerini ve bu nedenle TEKNOFEST'in kendileri için büyük bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi.