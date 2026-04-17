Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gine Bissau Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu, Macaristan nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul, Nijer nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan, Malezya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık, İsveç nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç, Madagaskar nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan, Angola Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Özgür Uludüz atandı.

Ayrıca, Angola nezdinde Türkiye Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik, Bolivya nezdinde Türkiye Büyükelçiliği görevine devam eden Ertan Yalçın ve Ekvador nezdinde Türkiye Büyükelçiliği görevine devam eden Makbule Başak Yalçın merkeze alındı.