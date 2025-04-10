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Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan büyükelçi atamalarına göre, Bosna-Hersek'e Emin Akseki, Burkina Faso'ya Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, İrlanda'ya Esra Cankorur ve Nijerya'ya Mehmet Poroy atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Bosna-Hersek Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emin Akseki, Burkina Faso Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, İrlanda Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Esra Cankorur ve Nijerya Büyükelçiliğine Mehmet Poroy atandı.

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Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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