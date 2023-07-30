Büyükçekmece Gölü'nde Su Seviyesi Hızla Düşüyor

BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde su seviyesi hızla düşüyor. Önceden balık tutulan yerlerden geriye kuruyarak parçalanan toprak kaldı. İSKİ verilerine göre, şu an yüzde 18.47 doluluk oranına sahip Büyükçekmece Baraj gölünde geçtiğimiz yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 74.55'ti. Çevre sakinlerinden Oktay Cantürk, 'Göl kuraklık sebebiyle yaklaşık 2 kilometreye kadar çekildi. Göl çekilmeden önce vatandaşlar buraya balık tutmaya gelirdi' dedi.