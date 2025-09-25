Büyükçekmece Gölü Çevresinde Yangın Söndürüldü

BÜYÜKÇEKMECE gölü çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin de sevk edildiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde Büyükçekmece gölü çevresinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, otluk alandan iç kısımlara doğru ilerledi. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.