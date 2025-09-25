Haberler

Büyükçekmece Gölü Çevresinde Yangın Söndürüldü

Büyükçekmece Gölü Çevresinde Yangın Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece gölü çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE gölü çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin de sevk edildiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde Büyükçekmece gölü çevresinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, otluk alandan iç kısımlara doğru ilerledi. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

Tartışma büyüyecek! KKTC'deki başörtüsü kararını AYM iptal etti
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Yok artık Kerem! Dinamo Zagreb maçında yaptıkları olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.