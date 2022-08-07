Büyükçekmece'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu İstanbul istikametinde Emin A. idaresindeki DM 781 CX plakalı otomobil, elektrik panosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, takla atan otomobil yol kenarındaki yeşillik alana savruldu.

Kazada hafif yaranan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Büyükçekmece TEM Otoyolu İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title