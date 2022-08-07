Büyükçekmece'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tem Otoyolu İstanbul istikametinde Emin A. idaresindeki DM 781 CX plakalı otomobil, elektrik panosuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle, takla atan otomobil yol kenarındaki yeşillik alana savruldu.
Kazada hafif yaranan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
AA / Taha Erham Keleş - Güncel