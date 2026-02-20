Haberler

Büyükçekmece'deki öğrenciler ilahiye hep birlikte eşlik etti

Güncelleme:
Büyükçekmece'de bir ilkokulda çocukların ders arasında dinletilen ilahiye hep bir ağızdan eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Ulus Mahallesi'ndeki Şehit İbrahim Akdemir İlkokulu'nda, ders arasında "ramazan etkinlikleri" kapsamında son günlerde popüler olan Abdurrahman Önül'ün "Kabe'de Hacılar" isimli ilahisi dinletildi.

Okul bahçesindeki çocukların hep bir ağızdan eşlik ettiği ilahi, öğrencilerin isteği üzerine yeniden çalındı.

Birbirine sarılan ve zıplayarak ilahiye eşlik eden çocukların bu anları, bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
