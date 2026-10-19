Büyükçekmece'de yaya üst geçidi çalışması D-100'ün Işık Sitesi bölümünü kapatacak

Büyükçekmece'de yaya üst geçidi çalışması D-100'ün Işık Sitesi bölümünü kapatacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece'de D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı bölümü, yaya üst geçidi çalışmaları nedeniyle bugün 22.00 ile yarın 06.00 arasında Ankara ve Edirne istikametlerinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım bu sürede İstanbul ve Silivri caddelerinden kontrollü sağlanacak.
Büyükçekmece'de D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu bölümü, devam eden çalışmalar nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara ve Edirne istikametlerinde ulaşıma kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolu Işık Sitesi Durağı Yaya Üst Geçidi İnşaatı" çalışmalarının sürdüğü, mevcut yaya üst geçidinin sökülmesinin planlandığı bildirildi.
Açıklamada, çalışmalar kapsamında D-100 kara yolundaki Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu alanın Ankara ve Edirne istikametlerinde bugün 22.00 ile yarın 06.00 saatleri arasında kapatılarak trafik akışının İstanbul ile Silivri caddelerinden kontrollü sağlanacağı belirtildi.