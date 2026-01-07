Büyükçekmece'de trafo patlamasında 2 işçi yaralandı
Büyükçekmece'de bir trafoda meydana gelen patlama sonucu Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait iki işçi boyun ve yüzlerinden hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye kaldırdı.
Büyükçekmece'de 2 işçi, tamir etmek için girdikleri trafonun patlaması sonucu yaralandı.
Mimaroba Mahallesi Barış Sokak'ta bulunan trafodaki arızayı gidermek için Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) işçisi 2 kişinin çalışma yaptığı sırada patlama meydana geldi.
İşçiler boyun ve yüz kısmından hafif yaralanırken, sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı işçileri ambulansla hastaneye götürdü.
