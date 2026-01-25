Büyükçekmece'de tarım şirketinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de, bir tarım şirketinin deposuna ait açık alanında palet ve plastik kasalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan tarım şirketine ait deponun açık alandaki palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı. Cadde trafiğe kapatılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın çevreye yayılması ve vatandaşların yangını takip etmesi yer aldı.