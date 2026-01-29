Büyükçekmece'de su sayacı hırsızı suçüstü yakalandı

BÜYÜKÇEKMECE'de bir binadan 24 adet su sayacının çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmada, polis ekipleri bina kapısını kırmaya çalışan şüpheli İ.G.'yi suçüstü yakaladı. Çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Ekinoba Mahallesi'nde bulunan binadan 24 adet su sayacının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, belirtilen adrese inceleme yapmak üzere gidildi. Ekipler, bina kapısını delici ve kesici aletlerle kırarak açmaya çalışan İ.G.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve yanında bulunan çuvalda yapılan aramalarda çok sayıda delici ve kesici alet, kopartılmış kablolar ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Öte yandan şüphelinin çok sayıda 'hırsızlık' suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi. İfadesinde cezaevinden kısa süre önce çıktığını söylediği belirlenen İ.G.'nin cep telefonunda yapılan incelemede ise olay tarih ve saatine ait bina içerisinden çekilmiş eşya fotoğrafları bulundu. Bu tespitler üzerine, 24 adet su sayacı çalan kişinin İ.G. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.