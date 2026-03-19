Büyükçekmece'de servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi ölü, 9 kişi yaralandı

Büyükçekmece'de bir servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Büyükçekmece'de servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü istikametine giden personel taşıyan bir firmaya ait 34 LSR 758 plakalı servis aracı, Bahçelievler Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 9 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan 9 yaralının genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Osimhen için kritik gün

Osimhen'de yeni gelişme
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza: Baba ve oğlu öldü, çok sayıda yaralı var
İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu