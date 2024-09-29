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Büyükçekmece'de Polise Ateş Açan Şüpheli İntihar Etti

Büyükçekmece'de Polise Ateş Açan Şüpheli İntihar Etti
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Büyükçekmece'de, aranan bir şüpheli, polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Kamiloba Mahallesi Beyaz 1 Sokak'taki evde, aranan bir şüphelinin kaldığını tespit eden polis ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Şüphelinin kapıda gördüğü polislere silahla ateş açması sonucu mermiler özel harekat polisinin kalkanına isabet etti.

Yaralanma olmayan durum üzerine polis ekipleri evin çevresindeki önlemlerini artırdı. Bu sırada içeriden silah sesi duyuldu. Ekiplerin girdiği evde şüphelinin silahla kendisini vurduğu görüldü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şüphelinin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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